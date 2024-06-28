«الأرصاد» تحذر من ظاهرة مفاجئة خلال ساعات.. تتسبب في ارتفاع أمواج البحر

مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، وتوافد المصطافين إلى الشواطئ للتنزه والاستمتاع بالسباحة، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات بشأن حدوث اضطراب في البحر المتوسط، خاصة سواحل مطروح والساحل والإسكندرية، وزيادة ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، لذا نستعرض في التقرير التالي سبب ارتفاع أمواج البحر ومدى خطورة ذلك على المواطنين.

سبب ارتفاع الأمواج

يرجع سبب ارتفاع الأمواج بمقدار يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 متر إلى نشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط خاصة المنطقة الغربية التي تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية، وفقًا لما أوضحته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن سرعات الرياح بلغت ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة.

نشاط تيارات السحب

تعتبر نسبة الزيادة في ارتفاع الأمواج غير ملائمة لسباحة الأفراد المصطافين في شواطئ البحرالمتوسط، حسب حديث منار غانم لـ«الوطن»، لأن نشاط الرياح وارتفاع الأمواج يؤديا إلى نشاط بعض تيارات السحب، ما يزيد من مخاطر الغرق، لذا نصحت المصطافين باتباع تعليمات الشاطئ حتى انتهاء تلك الظاهرة، التي من المتوقع استمرارها حتى يوم الأحد المقبل.

وفيما يخص أعمال الصيد والملاحة البحرية، أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «حتى الآن ليس هناك خطورة على الصيادين من النزول بمراكبهم للصيد، إلا أنه ينبغي عليهم متابعة المستجدات الخاصة بعمق البحر المتوسط، للتأكد قبل نزولهم للصيد، لأن ارتفاع الأمواج لن يشكل أي خطورة عليهم».