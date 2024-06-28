مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية: ثقة المواطن وجودة الخدمة أهم إنجازاتنا

قال الدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، إنّ الهيئة أداة الدولة المصرية لتقديم وتنظيم الخدمات الصحية تحت منظومة التأمين الصحي الشمال، مشددًا على أنه بعد ثورة 30 يونيو، فإن جودة الخدمات الصحية تتحسن بشكل مستمر.

إنجازات الرعاية الصحية

وأضاف كمال خلال لقاء ببرنامج هذا الصباح، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني وسمر الزهيري، والمذاع عبر إكسترا نيوز: «أكبر إنجاز حققناه خلال السنوات الخمس الماضية أن المواطن المصري أصبح لديه ثقة كبيرة في الحصول على خدمة صحية بجودة عالية».

وتابع: «رضا المنتفع أصبح في بؤرة اهتمامنا وأصبح يُقاس ومن أهدافنا في هذه المرحلة، ولدينا مؤشرات أداء وكل شهر يُقيم الفريق الطبي بناءً عليها ويرتبط برواتبهم، كما أن جودة الخدمة من المؤشرات الهامة، ومدى الالتزام بالأدلة العلمية».