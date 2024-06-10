رابط التقديم بمدارس مصر المتكاملة للغات EiLS.. اعرف شروط رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس مصر المتكاملة للغات EiLS للعام الدراسي 2024-2025، بداية من اليوم، ولمدة 20 يوما، أي حتى 30 يونيو الجاري.

ونوضح رابط التقديم بمدارس مصر المتكاملة للغات EiLS للعام الدراسي 2024-2025، والشروط المطلوبة لقبول الأرواق.

رابط التقديم بمدارس مصر المتكاملة للغات EiLS

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن التقديم بمدارس مصر المتكاملة للغات EiLS للعام الدراسي 2024-2025 عبر QR Code من رابط صفحة وزارة التربية والتعليم من هنــا.

شروط الإلتحاق بمدارس مصر المتكاملة للغات EiLS

أوضحت وزارة التعليم شروط الالتحاق بالمستوى الأول «رياض أطفال» بمدارس مصر المتكاملة للغات EiLS للعام الدراسي 2024- 2025:

- فتح رابط التسجيل من خلال مسح الكود المدرج بالإعلان، والإجابة على كل الأسئلة الموجودة بالنموذج، ويجب تحري الدقة فيها وعدم تكرار التسجيل كثر من مرة.

- شرط السن للمستوى الأول رياض أطفال KG1، ألا يقل السن عن 4 سنوات، ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما، في أول أكتوبر 2024.

- يجب أن يكون الوالدين مصريين، ويتم التقدم من خلال الوالدين، وفي حالة عدم وجود الأبوين، يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر، ويكون التوكيل بالتقدم إلى مدارس مصر المتكاملة.

- حصول الوالدين على مؤهل عالي وتقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

- اجتياز الطفل للمقابلة الشخصية.

- بعد غلق باب التقديم إلكترونيًا، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفي حال توافقها مع الشروط، يتم إبلاغ وولي الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط، لذا يرجى كتابته بشكل صحيح.

- في حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية، وهي المقابلة الشخصية للوالدين، بالتالي إذا لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم مقابلة الوالدين.

- لا بد من حضور الوالدين أو الواصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية.

- التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسؤولية ولي الأمر، ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضًا صريحا لالتحاق الابن بمدارس مصر المتكاملة.

- قبول الطالب طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الأمور.

- في حالة اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل يتحمل ولي الأمر المسؤولية وما تتخذه المدرسة من إجراءات.