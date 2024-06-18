طريقة عمل الطحال المحمر على طريقة نجلاء الشرشابي.. «أسهل وصفة»

الطحال من الأكلات الشعبية المحببة لدى الكثيرين، ويفضل البعض تناوله خلال أيام عيد الأضحى المبارك خاصة في الوطن العربي، إذ يتميز بنكهته المميزة وقوامه الطري، ما يجعله طبقًا غنيًا بالعناصر الغذائية، ما يزيد البحث من قِبل ربات البيوت عن طريقة عمل الطحال المحمر والمكونات اللازمة لتحضيره.

طريقة عمل الطحال المحمر

وتوضح الشيق نجلاء الشرشابي طريقة عمل الطحال المحمر، والتي تعتمد على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في جميع البيوت المصرية:

مقادير تحضير الطحال

- طحال مسلوق.

- بصل.

- ثوم.

- سمن.

- بيض.

- بقسماط.

- دقيق.

- زيت للقلي.

- ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الطحال المحمر

- اغسل الطحال جيدًا ونظفه من أي دهون أو أوردة زائدة.

- ضع الطحال في قدر مع الماء والحبهان واللوري والمستكة والبصل والملح والفلفل الأسود.

- اترك الطحال على نار متوسطة حتى ينضج، ثم ارفعه من على النار واتركه ليبرد.

- قطع الطحال إلى شرائح رقيقة.

- ضعي الطحال في البيض والبقسماط.

- اقلي شرائح الطحال في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

- قدم الطحال المحمر ساخنًا مع البقدونس المفروم.

طريقة عمل الطحال البانيه

ويمكنك تحضير الطحال المشوي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المقادير:

- طحال.

- ملعقتان كبيرتان من السمنة.

- رشة صغيرة من الملح.

- 4 أكواب من الماء.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

خطوات تحضير الطحال المشوي

- انقعي الطحال في الماء، واغليه على النار.

- اسلقي الطحال في الماء، وضيفي له الملح والفلفل الأسود، حتى تمام النضج.

- ارفعي الطحال من على النار بعد نصف ساعة، ثم اتركيه جانبا حتى يبرد تماما.

- قومي بإزالة القشرة الخارجية من الطحال، وتبليه بالملح والفلفل الأسود.

- ادهني الطحال بالسمنة ورصيه في صينية الفرن.

- ادخلي صينية الطحال في فرن ساخن، واشعلي عليه الشواية.

- قطعي الطحال إلى حلقات وتبليه بعصير الليمون، ويقدم ساخنًا.