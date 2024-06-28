فتح باب التقديم بمدارس التمريض الفنية بالدقهلية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي في شمال شرق الدلتا، فتح باب التقديم إلى مدارس التمريض الثانوية الفنية بمحافظة الدقهلية للبنات للقبول بها من قبل طلاب الشهادة الإعدادية العام الدراسي 2024-2025، وذلك بداية من غدا السبت حتى 5 يوليو، وحددت شروط القبول للتقديم.

رابط التقديم إلي مدارس التمريض للبنات بالدقهلية

وأشارت في بيان إلى أنه يتم التقديم إلى المدرسة من خلال الموقع والرابط الإلكتروني المحدد لها من هنا على أن يلتزم الطالب بالحد الأدنى للتقديم وهو 250 درجة.

خطوات التقديم في مدارس التمريض للبنات

وجاءت خطوات التقديم إلى مدرسة التمريض كالآتي:

- إدخال الاسم رباعي.

- عنوان السكن الحالي للطالبة.

- المركز الإداري للمحافظة التابع لها المدرسة المتقدم بها.

- الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة في نفس مركز السكن الحالي.

- رقم تليفون الطالبة.

- رقم تليفون ولي الأمر.

- الجنسية المصرية وشهادة حين سير وسلوك.

شروط التقديم إلى مدارس التمريض بالدقهلية للبنات

وحددت شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية التمريض وهي:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

- دراسة اللغة الإنجليزية أولى أو ثانية.

- أن تكون المتقدمة من أبناء المحافظة التي حصلت على الشهادة الإعدادية منها.

- يتم الاختيار من بين المجاميع الأعلى للمتقدمين أولا ثم اجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي والهيئة والاختبار الشخصي للطالبة من أجل القبول في المدارس.