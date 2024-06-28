كاتب صحفي: استدعاء تجربة منتدى شباب العالم والإشادة بها في الأمم المتحدة

تحدث الكاتب الصحفي زكي القاضي، عن المؤتمر الوطني للشباب، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز».

منتدى شباب العالم يُعد وسيلة عظيمة للغاية لصناعة مساحة التواصل

وقال «القاضي»، إن المؤتمر الوطني للشباب والذي نتج عنه منتدى شباب العالم يُعد وسيلة عظيمة للغاية لصناعة مساحة التواصل وتعزيزها ما بين الدولة المصرية والشباب، مشيرًا إلى أنه نتج عنها أفكار عظيمة طُبقت بعد ذلك في العديد من المستويات على مستوى الحكومة وعلى المستوى التنفيذي وعلى مستوى الحياة العامة المصرية.

وأضاف قائلًا: «كنا أمام فرصة عظيمة، وكانت الفكرة مُبتكرة ليصنع مؤتمر وطني للشباب شاهدناه في أسوان والإسماعيلية والإسكندرية والذى حضره ممثلون من كل أنحاء أجزاء العالم».

منتدى شباب العالم لاقى إشادة من الأمم المتحدة

وتابع: «المؤتمر الوطني للشباب واللى شوفنا نسخ منه فى القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية وأسوان كانت فرصة عظيمة للغاية لصناعة مساحة ما بين الشباب المصري وما بين الدولة المصرية، وتم استدعاء تجربة منتدى شباب العالم وتمت الإشادة به من قبل الأمم المتحدة».

وأكمل: «تمت دعوة وفود من منتدى شباب العالم المصري لحضور المنتديات المشابهة سواء في روسيا أو الدول الأخرى التى تعقد مثل هذه النسخ، وبالتالي قدرنا نطبق هذا الأمر على أرض مصر، وكانت غرف عمليات إدارة منتديات شباب العالم من الشباب، وهو أمر عظيم للغاية».