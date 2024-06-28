ملوك شباك التذاكر.. عز وكريم في عمل جديد من أجل إيرادات قياسية

أعلن الفنان كريم عبد العزيز عن تحضيره لفيلم جديد يجمعه مع أحمد عز، في تجربة هي الثانية لهما بالسينما، بعدما جمعهما فيلم «كيرة والجن»، المأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فيلم «كيرة والجن»

فيلم «كيرة والجن» من الأفلام التي تنتمي للحقب الزمنية، وتناول العمل حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري، بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي (كيرة) وعبد القادر (الجن) ليشتركا في النضال ضد الاحتلال البريطاني.

حقق كريم عبد العزيز وأحمد عز، نجاحًا كبيرًا في السينما من خلال فيلم «كيرة والجن»، الذي عُرض في عام 2022، وحصد إيرادات وصلت إلى 119 مليونًا و783 ألفًا و406 جنيهات، بعدما طرح في موسم عيد الأضحى السينمائي، وظل في السينمات لمدة 26 أسبوعًا، وذلك بخلاف مشاركتهما سويًا في «الاختيار 3».

«كيرة والجن» الذي اقترب من 120 مليون جنيه إجمالي إيرادات، لم يزحزحه من مكانه، إلا فيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث، بطولة أحمد عز، وظهر فيه كريم عبد العزيز كضيف شرف، ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي، محققًا إيرادات بقيمة 175 مليون جنيه في أسبوعين فقط.

«الفيل الأزرق 3»

ومن المعروف أن أحمد عز وكريم عبد العزيز تجمعهما صداقة كبيرة، ربما تتحول خلال الأيام المُقبلة لتوأمه فنية لا سيما وأن «كريم» أعلن ظهور «عز» ضيف شرف في فيلمه المُقبل «الفيل الأزرق 3»، وهو ما يوحي إلى أن الجمهور على موعد مع ثنائية مهمة من ثنائيات السينما المصرية.