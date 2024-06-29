خلطة سحرية لإزالة بقع القهوة القديمة من السجاد.. حضريها بأقل تكلفة

لا شكّ أنّ تنظيف السجاد من المهام المنزلية التي تؤرق العديد من ربات المنازل، عند التصاق بقع القهوة بها، التي يصعب إزالتها بالمساحيق العادية، فتضطر السيدات عادة إلى نقعها في المياه لفترات طويلة، لكن هذا الحل أيضًا لا يجدي نفعًا في الكثير من الأحيان.

خلطة سحرية لتنظيف بقع القهوة القديمة من السجاد

لذا نقدم خلال السطور التالية خلطة سحرية لتنظيف بقع القهوة القديمة من السجاد بسهولة، دون أي تعب أو مشقة، خلال دقائق معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، حسب موقع «architectural digest».

لتر ماء.

كوب خل.

ملعقة ملح ليمون خشن.

معيار غطاء من معطر ملابس أو ملابس.

قطعة قماش مجففة.

فوطة ناعمة مببلة.

خطوات تنظيف بقع القهوة القديمة من السجاد

- الخطوة الأولى: في طبق عميق ضعي الماء وكوب الخل وملعقة من ملح الليمون والمعطر، وقلبيهم جيدًا ليتم التفاعل بينهم.

- الخطوة الثانية: اغمسي الفوطة المبللة في السائل وامسحي البقعة من السجاد بلطف عدة مرات، حتى تتأكدي من إزالة جميع البقع.

- الخطوة الثالثة: استخدمي قطعة قماش نظيفة، وجففي السجاد بعد مسحها جيدًا.

- الخطوة الرابعة: كرري الخطوات السابقة، واتركي السجاد يجف في الهواء تمامًا، وبعدها مرري المكنسة الكهربائية للتأكد من نظافتها.