مكون منزلي يساعد على انخفاض الكوليسترول في الدم.. دراسة حديثة تكشف عن فوائده

يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الجسم إلى صعوبة تدفق الدم عبر الشرايين، وفي حال انفجارها فجأة تُشكل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وحسب دراسة جديدة فإن هناك مكون منزلي، قد يساعد في خفض نسبة الكوليسترول، وتجنب هذه الأمراض الناتجة عنه.

الثوم سلاح قوي للتخلص من ارتفاع نسبة الكوليسترول

في دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعتي Southeast وXizang Minzu في الصين، ونشرتها مجلة «Nutrients»، أن إضافة الثوم بانتظام إلى النظام الغذائي يحافظ على نسبة السكر في الدم وخفض الكوليسترول، موضحة أن استهلاك الثوم يرتبط بانخفاض مستويات الجلوكوز وبعض أنواع جزيئات الدهون.

وحسب نتائج الدراسة، فإن الذين استخدموا الثوم في نظامهم الغذائي لديهم مستويات منخفضة من الجلوكوز في الدم، ومؤشرات للتحكم بشكل أفضل فيه على المدى الطويل، بجانب زيادة الكوليسترول «الجيد» على شكل بروتينات دهنية عالية الكثافة، كما شهدوا انخفاضًا في الكوليسترول «الضار»، وانخفاضًا في نسبة الكولسترول بشكل عام.

فوائد الثوم

في السياق ذاته، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الثوم يحتوي على العديد من المواد التي تساعد على تحسين الصحة العامة وخفض نسبة الكوليسترول، إذ أنه يحتوي على كمية قليلة من الدهون والصوديوم.

وتابع «بدران» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المعادن التي يحتوي عليها الثوم، منها الحديد، والماغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والزنك، والمنجنيز، والسيلينيوم، تجعله من أفضل الأغذية الصحية لرفع المناعة، فضلًا عن أنه يحتوي على 19 من مضادات الأكسدة التى تقى الأنسجة من التدمير بفعل الشوارد الحرة، وتعمل على خفض نسبة الكوليسترول.