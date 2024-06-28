4 ظواهر جوية تضرب البلاد في الأيام المقبلة.. تحذير من الغبار والرطوبة

تشهد البلاد تغيرات في حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، بدءا من غدا السبت وحتى الخميس؛ إذ تتأثر البلاد بمجموعة من الظواهر الجوية، ليسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة والرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاض درجات الحرارة يومي السبت والأحد، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، خاصة على شمال «البلاد، والصعيد».

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، غدا السبت، بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة من الأحد 30 يونيو الجاري إلى الخميس 4 يوليو المقبل.

اضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت «الأرصاد» من اضطراب الملاحة البحرية، على شواطئ البحر المتوسط، يومي السبت والأحد؛ إذ تصل سرعة الرياح 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأشارت «الأرصاد الجوية»، إلى أن البلاد تتأثر بارتفاع نسب الرطوبة، ولتي تسجل 80-70% ليلا بينما تصل إلى 90-85% ليلا.

درجات الحرارة في الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة الأيام المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأحد المقبل

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.