سبب تخلي ابنة توم كروز عن اسم والدها.. «لن أعيش في جلباب أبي»

منذ عدة أيام تخرجت ابنة توم كروز، الممثل الأمريكي المعروف، في المرحلة الثانوية، لكن اسمها الموجود في الشهادة أثار جدلاً واسعًا، فبعد أن كان اسمها سوري كروز، بات سوري نويل، فما السبب؟

منذ عدة أيام كانت «سوري» تحضر حفل تخرجها، الذي غاب عنه توم كروز بسبب انشغاله بحضور حفل تايلور سويفت في لندن، مقررا ترك ابنته في تلك المناسبة السعيدة، ما جعل المشكلات تزداد بينهما، لتقرر أن تسمي نفسها سوري نويل، نسبة لوالدتها الفنانة كايتي نويل هولمز، وفقا لما ذكرته مجلة Closer Magazine.

تخرج «سوري» في المدرسة الثانوية الموسيقية

وتعد «سوري» هي، الابنة الوحيدة لكايتي هولمز البالغة من العمر 45 عاماً، وتوم كروز البالغ من العمر 61 عاماً، وأثارت قصتها جدلاً واسعا بعد تخرجها في الثانوية الأسبوع الماضي، وظهورها رفقة حبيبها.

وانتشرت قصة تخلي ابنة توم كروز عن اسمها، عندما أدرجت نفسها في إنتاجها المسرحي بالمدرسة الثانوية للمسرحية الموسيقية Head Over Heels، لكنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية من أجل تغيير الاسم، لكن والدتها فخورة بما فعلته، وتدعمها في قرارها بإسقاط اسم كروز.