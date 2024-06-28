محمود مسلم: اجتماع 3 يوليو الأهم في تاريخ مصر الحديث.. وبيانه يُدرّس

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن بيان 3 يوليو يُدرس، حيث يحتوي على تفاصيل وعناصر ومحاور مكتملة ومنضبطة، والتحركات التي تمت بعدها أو القرارات التي اتخذت في بيان 3 يوليو، تدل على رؤية عميقة للأحداث وتشخيص دقيق للوضع وتوافق كبير من القوى الوطنية لأن كل هذه القوى عبر ممثليها حضروا هذا الاجتماع الأهم في تاريخ مصر الحديث، وخرجوا بقرارات منضبطة وجريئة تنحاز للإرادة الشعبية ويتم تنفيذها.

وتابع، خلال عرض الفيلم الوثائقي «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار»، عبر قناة «صدى البلد»: «هذا البيان بالاجتماع مثّل صدمة كبيرة للإخوان الذين كانوا يراهنون على تراجع الجيش عن دعم المصريين، أو أنهم سيرهبون الشعب المصري لعدم الخروج، أو المراهنة على الخارج خاصة أمريكا وأوروبا للدفاع عنهم».

وواصل: «لا يمكن أن ننسى الموقف العربي خاصة الخليجي من دعم الثورة المصرية بعد قيامها، ولا يمكن أن ننكر حدوث حالة إنكار للثورة في أوروبا وأمريكا بشكل كان مثيرا، للأسف أوروبا وأمريكا انحازوا للإخوان، وخسروا رهانهم لأنهم لم يقرأوا الواقع المصري بشكل أفضل والحقيقة كما يجب».