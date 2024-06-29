«أزهري» يوضح 7 مبطلات للصلاة.. «احذر الوقوع فيها»

تحتل الصلاة مكانة كبيرة عند المسلمين، وبالتالي فإن الأمور المتعلقة بأحكامها، تعد على رأس الأولويات في الدين، لما للصلاة من أهمية كبيرة، للحديث النبوي الشريف، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: «العهدُ الذي بينَنا وبينَهم الصلاةُ، فمَن تركَها فقد كفرَ»، ولذلك حدد العلماء والفقهاء مٌبطلات للصلاة وعلى المسلم تجنبها لتكون صلاته صحيحة.

مُبطلات الصلاة

وحول مبطلات الصلاة، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك 7 مٌبطلات للصلاة، وهي كالآتي.

- الأكل والشرب.

- إذا أخرج المسلم شيء من القبل أو الدبر.

- القهقهة ومعناها الضحكة بصوت عال.

- الحركة الكثيرة.

- ترك ركن أو شرط.

- الصلاة في اتجاه قبلة خاطيء عامدًا مٌتعمدا، وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: إنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى، ورَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عليه، فَقَالَ له: «ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: وعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ».

مكروهات الصلاة

- اختلاس النظرات أثناء الصلاة.

- فرقعة الأصابع أو تشبيك الأصابع.

- التكاسل والتثاؤب الكثير.

- الصلاة في الأماكن التي تمر فيها الناس أو الأسواق.

- ترك الوضوء.