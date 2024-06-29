موعد إعلان نموذج إجابة امتحان فيزياء الصف الثالث الثانوي 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نموذج إجابة امتحان فيزياء الصف الثالث الثانوي لطلاب الثانوية العامة 2024، الذي أداه الطلاب اليوم السبت، وإتاحته علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم .

موعد إعلان نموذج إجابة امتحان فيزياء الصف الثالث الثانوي لطلاب الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نموذج إجابة امتحان فيزياء الصف الثالث الثانوي لطلاب الثانوية العامة 2024 لجميع الأسئلة الموضوعية والمقالية، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة بشكل كامل يوم 20 يوليو المقبل، ذلك لعدم تشتيت انتباه الطلاب فترة الامتحانات.

وأضافت وزارة التعليم، أن النماذج ستكون متاحة للطلاب بعد انتهاء الامتحانات وذلك حتى لا يتأثر الطلاب بسبب وجود خطأ أو نقص درجات ولاستكمال الامتحانات بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن هناك لجنة تقوم بمرجعة نماذج الإجابة قبل بدء التصحيح رسميا .

امتحان الفيزياء الصف الثالث الثانوي 2024

كان شكل امتحان الفيزياء الصف الثالث الثانوي 2024، جاء كالتالي:

- مدة امتحان الفيزياء للثانوية: 3 ساعات.

عدد الأسئلة المقالية للفيزياء للثانوية العامة: سؤالين كل سؤال بدرجتين.

عدد أسئلة الاختيار من متعدد للفيزياء للثانوية العامة: 32 سؤالا بدرجة واحدة، و12 سؤالا بدرجتين.

العدد الكلي لأسئلة الفيزياء للثانوية العامة: 2 مقالي و44 موضوعي، بإجمالي 46 سؤالا.

الدرجة الكلية للفيزياء للثانوية العامة: 4 للمقالي، و56 للموضوعي بإجمالي 60 درجة.