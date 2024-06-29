وصفة سحرية لهاني الناظر قبل وفاته للتخلص من رطوبة الجسم.. «جربها في الحر»

أجواء عالية الرطوبة ودرجات حرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية بما يزيد عن 40 درجة مئوية على بعض المناطق، ما يزيد من إحساس المواطنين بالمزيد من حرارة الطقس، إذ من المتوقع أنّ تصل نسبة الرطوبة إلى نحو 90% على السواحل الشمالية، فيما تصل إلى 80% على القاهرة والوجه البحري.

نصائح مواجهة الرطوبة المرتفعة

الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية الراحل، الذي ترك إرثًا خلفه للملايين الذين كانوا يتابعون نصائحه باستمرار، كانت له نصيحة ذهبية قبل رحيله، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» لمواجهة الرطوبة المرتفعة، خاصة وأنّ الرطوبة تتسبب في ظهور مشكلة «حمو النيل» التي تصيب البعض نتيجة زيادة إفراز العرق وامتلاء الغدد العرقية بكميات كبيرة منه نتيجة عدم تبخره بسبب الرطوبة المرتفعة.

وهذه الغدد العرقية المليئة بكميات كبيرة من العرق، ينتج عنها التهابات تظهر في صورة رؤوس بيضاء يحيطها التهاب مؤلم وإحمرار الجلد مصحوب بحرقان ورغبة شديدة في الهرش في أماكن الرقبة والصدر والظهر والذراعين والثنايا وقد يصل للجبهة.

وأوضح الطبيب الراحل، ضرورة اتباع النصائح الآتية للمحافظة على الجسم في حالات الرطوبة المرتفعة:

1. الحرص على ارتداء الملابس القطنية الخفيفة البيضاء، والابتعاد عن الملابس الضيقة والمصنوعة من ألياف صناعية مثل النايلون.

2. يفضل الاستحمام مرتين يوميًا بمياه باردة وليست فاترة، واستخدام صابون جلسرين مع عدم استعمال الليفة نهائيًا، إذ يساعد الاستحمام بالماء البارد في الصيف على منع ظهور حمو النيل.

3. الحرص على تغيير الملابس يوميًا، خاصة الملابس الداخلية، للتخلص من رائحة العرق الكريهة.

4. الاهتمام باستخدام مزيلات للتخلص من رائحة العرق الكريهة، خصوصا بعد الاستحمام.

4. ضرورة التهوية المستمرة داخل المنزل وينصح دائمًا بالخروج ليلًا في الأماكن المفتوحة.

5. ينصح بوضع بشكير أو فوطة قطنية تحت الأطفال في أثناء النوم لامتصاص العرق، ووضع فوطة قطنية على الوسادة للكبار للسبب ذاته.

علاج مشكلة حمو النيل

6. في حالات الإصابة بـ«حمو النيل» ينصح باستعمال محلول «الكلامينا» المتوافر في الصيدليات وذلك بعد رجه جيدًا، ثم دهان الأماكن المصابة والجلد بصفة عامة من ثلاث إلى أربع مرات يوميًا وخاصة بعد الاستحمام، مع تناول قرص زيرتك أو تلفاست 180 أو ليڤوهستام مساءً يوميا للكبار، أما الأطفال فملعقة من أي من هذه الأدوية صباحًا ومساءً.

7. الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

8. شرب السوائل والمياه قدر الإمكان.

9. عدم الجلوس في المناطق المغلقة وسيئة التهوية.

10. يفضل وجود غطاء للرأس في أثناء الخروج نهارًا.