«الأرصاد»: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد الأيام المقبلة.. الرطوبة أشد تأثيرا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، الأيام المقبلة، والظواهر الجوية، التي تؤثر على البلاد خلال تلك الفترة التي تغلب عليها ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

ارتفاع نسب الرطوبة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنّها تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن معدتها الطبيعية بقيم تترواح من 2 إلى 3 درجات، مشيرة إلى أنّ متوسط نسب الرطوبة على محافظات وأقاليم الجمهورية تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 75-80% ليلاً، و20- 27% نهارا.

- السواحل الشمالية.. العظمى 85-90% ليلاً 40-45% نهارا.

- جنوب سيناء.. العظمى 55-60% ليلاً، و20-25% نهارا.

- شمال الصعيد.. العظمى 55-65% ليلاً، و20-25% نهارا.

- جنوب الصعيد.. العظمى 30-35% ليلاً، و15-20% نهارا.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يستمر ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات، حتى نهاية الشهر الجاري.

نشاط الرياح

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتأثر بنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

ويسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء ليلاً، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: 39 درجة مئوية، والمحسوسة: 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية، والمحسوسة: 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 42 درجة مئوية، والمحسوسة: 47 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 40 درجة مئوية، والمحسوسة: 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 44 درجة مئوية، والمحسوسة: 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة والوجه البحري: 39 درجة مئوية، والمحسوسة: 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية، والمحسوسة: 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 42 درجة مئوية، والمحسوسة: 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 40 درجة مئوية، والمحسوسة: 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 44 درجة مئوية، والمحسوسة: 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: 40 درجة مئوية، والمحسوسة: 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 32 درجة مئوية، والمحسوسة: 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 42 درجة مئوية، والمحسوسة: 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 41 درجة مئوية، والمحسوسة: 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 45 درجة مئوية، والمحسوسة: 45 درجة مئوية.