رئيس جهاز الشروق: استمرار الإزالات الفورية للمخالفات خلال أيام العطلات الرسمية

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الانعقاد الدائم للجنة الإزالة الفورية بالجهاز بهدف مواجهة أعمال البناء المخالف خلال أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية.

تنفيذ قراري إزالة

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت اليوم السبت 29 من يونيو، تنفيذ قراري إزالة الأول لدور سطح مخالف، وتم هدم السقف الخرساني الخارج عن النسبة البنائية بالسطح والمخالفة للاشتراطات، وذلك بعقار بالحي الأول شرق، مضيفاً أن القرار الثاني استهدف إزالة مبانٍ معدة بغرض تحويل السطح لدور سكني، وتم هدم الحوائط، وذلك بعقار بحي النادي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على أدوات ومواد البناء وإيقاف التعامل على العقارين وتحميل المخالفين نفقة الإزالة.

الالتزام بالشروط البنائية

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء، طبقاً للتراخيص، حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم، حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.