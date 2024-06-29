حمى النيل تنهش في الاحتلال الإسرائيلي.. ما هي المناطق الموبوءة؟

كشفت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس حمى غرب النيل إلى 81 حالة خلال يومين فقط، وارتفعت عدد الوفيات لـ7 أشخاص، ما تسبب في حالة من الهلع من تفشي الفيروس وأن يصبح وباء، لا سيما بعدما أعلنت وسائل إعلام عبرية أن البعوض الناقل للفيروس متواجد في العديد من المناطق الراقية في دولة الاحتلال، وبالأخص في مطار بن جوريون.

تفشي حمى غرب النيل في الاحتلال الإسرائيلي

وقال بيان وزارة صحة الاحتلال، أنه تم رصد نحو 81 إصابة مؤكدة بفيروس حمي النيل، منهم 64 شخصا يحصلون على الرعاية الطبية في المستشفيات، و6 حالات على أجهزة التنفس الصناعي وفي حالة حرجة، بينما تم التأكد من وفاة 7 حالات بالفعل، خلال يومين فقط.

وأضافت الوزارة، في البيان الذي نشرته على موقعها على الإنترنت، أن 20% من المصابين يعانون من أعراض تشمل الحمى والصداع وآلام في الجسم، وأقل من 10% يعانون من مشاكل عصبية.

وحذرت الوزارة من تفشي الفيروس في البلاد، لا سيما أن معظم الإصابات حدثت في المدن الكبرى، وأرجعت سبب هذا لارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة، ما يجعلها بيئة مثالية لتكاثر البعوض.

المناطق الموبوءة بالفيروس في الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، والتي نشرها موقع «kollkvoda» العبري، فإنه المناطق التي يتوقع أن يتفشي بها فيروس حمي غرب النيل بشكل رئيسي هي:

مناطق وادي الحولة والجليل الأعلى

وادي يزرعيل ومنطقة الكرمل

منطقة شارون وشفالا

وأرجع السبب في ذلك هو أن تلك المناطق تعتبر أماكن مثالية للبعوض الناقل للفيروس، بسبب الرطوبة والتنوع البيولوجي الكبير.