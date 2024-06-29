سؤال في مادة الفيزياء حير طلاب الثانوية العامة.. اعرف الإجابة الصحيحة

تباينت الآراء الطلاب حول أسئلة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، التي تضمنت أكثر من إجابة، وهو ما أثار حيرة الطلاب ودفعهم إلى البحث عن الإجابة الصحيحة.

تضمن امتحان الفيزياء الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم، السؤال رقم 33 في الأسئلة الموضوعية في الاختيار من متعدد، والذي اعتقد الطلاب الطلاب أن هناك خطأ في صياغته، وهو ما نفاه أحد أساتذة المادة.

حل سؤال حير طلاب الثانوية العامة

وقال أحمد فارس، معلم مادة الفيزياء، إن امتحان الفيزياء كان يحتوي على العديد من الأسئلة، التي تحتاج إلى التركيز ووقت أطول للحصول الطالب على الإجابة الصحيحة الإجابات الصحيحة للامتحان، كما أنه تضمن عدة أسئلة أثارت جدلًا واسعًا لصعوبتها، ومن بينها السؤال رقم 33 في الاختيار المتعدد الذي تكون إجابته الصحية رقم 3.

وقدم «فارس» حل السؤال رقم 33 في الاختيار المتعدد، بالتفصيل والذي جاء كالتالي:

حل امتحان مادة الفيزياء كاملا

ونستعرض في هذا التقرير حل نموذج امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، والذي جاء كالتالي: