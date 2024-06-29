طريقة عمل الرز بلبن في الفرن.. مش هتحتاجي تشتريه من المحلات

الرز بلبن واحد من الحلويات المحببة بالنسبة للكثيرين، يقبلون على تناوله في الأوقات المختلفة للتمتع بمذاقه الرائع، إلا أن بعض ربات البيوت لا يفضلن شراء مثل هذه الحلويات من الخارج، وإنما تميلن إلى إعدادها وتحضيرها في المنزل، لضمان جودتها وتوفيرا للتكلفة؛ لذا نستعرض طريقة عمل الرز بلبن في الفرن من خلال توضيح المكونات وخطوات التحضير.

طريقة عمل الرز بلبن في الفرن

وحول توضيح طريقة عمل الرز بلبن في الفرن فإنه يمكن الإشارة إلى أن تحضير الرز بلبن يحتاج إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، بحسب تقرير نشرته قناة «cbc سفرة»، كالتالي:

كوب أرز قصير الحبة.

4 أكواب حليب.

1/2 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة نشا.

ماء ورد (اختياري).

جوز هند مبشور (للتزيين).

قرفة مطحونة (للتزيين).

خطوات تحضير الرز بلبن في الفرن

وبعد توفير المكونات السابقة، فإن طريقة عمل الرز بلبن في الفرن، تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

غسل الأرز جيدا، وتركه ينقع في الماء لمدة 30 دقيقة. تسخين الحليب حتى الغليان في قدر على نار متوسطة. إضافة الأرز المنقوع إلى الحليب المغلي، مع التحريك المستمر. تخفيف النار وترك المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز. مزج النشا مع كمية قليلة من الحليب البارد في وعاء صغير، حتى يذوب تماما. إضافة خليط النشا إلى الحليب المغلي، مع التحريك المستمر حتى يصبح المزيج كثيفا. إضافة السكر وماء الورد (اختياري) إلى المزيج، وتحريكه حتى يذوب السكر تماما. صب المزيج في صينية فرن مناسبة. رش الجوز الهند المبشور والقرفة المطحونة على الوجه. تسخين الفرن مسبقا إلى 180 درجة مئوية. وضع صينية الرز بلبن في الفرن وخبزها لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه ذهبي اللون. إخراج الرز بلبن من الفرن وتركه يبرد قبل التقديم.

رز بلبن بمذاق مميز وجودة عالية

وللحصول على رز بلبن وجودة عالية، فإن هناك بعض النصائح التي يمكن الانتباه لها في أثناء تحضير الرز بلبن في الفرن، ومنها: