طريقة عمل عرق التربيانكو بخطوات بسيطة.. أكلة شهية في عيد الأضحى

عرق التربيانكو يعد واحدًا من الأجزاء المميزة في اللحوم والتي يفضلها كثيرون ويميلون إلى طهيها وتناولها في المناسبات المختلفة؛ لذا ومع حلول عيد الأضحى المبارك، يمكن الإشارة إلى طريقة عمل عرق التربيانكو من خلال توضيح المكونات بالمقادير المحددة والخطوات التي يجب اتباعها عند التحضير.

طريقة عمل عرق التربيانكو

وتحتاج طريقة عمل عرق التربيانكو إلى عدة مكونات ومقادير محددة، بحسب تقرير نشرته قناة «cbc سفرة» كالتالي:

مكونات عمل عرق التربيانكو

كيلو عرق لحم مفروم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

4 فصوص ثوم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1 ورقة غار.

2 حبة حبهان.

3 حبات قرنفل.

2 كوب مرق لحم.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

خطوات تحضير عرق التربيانكو

وتأتي طريقة عمل عرق التربيانكو كما يلي:

غسل قطعة عرق اللحم جيدًا وتصفيتها من الماء. تسخين مقلاة على نار متوسطة وإضافة الزيت إليها. إضافة البصل إلى المقلاة وتقليبها حتى تصبح ذهبية اللون. إضافة الثوم إلى البصل وتقليبه لمدة دقيقة. إضافة عرق اللحم إلى المقلاة وتقليبه حتى يتغير لونه. إضافة معجون الطماطم، الملح، الفلفل الأسود، البهارات، ورقة الغار، الحبهان، والقرنفل إلى المقلاة. يسكب مرق اللحم على المكونات وترك الخليط على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى ينضج اللحم. تقديم عرق التربيانكو ساخنًا مع الأرز أو المكرونة.

عرق التربيانكو بمذاق يناسب مختلف الأذواق

ولتحضير عرق التربيانكو بجودة عالية ومذاق يناسب مختلف الأذواق، هناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها في أثناء التحضير حسب الرغبة، منها: