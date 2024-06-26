طريقة عمل الكريب الحلو.. «وصفة لذيذة لأولادك»

يعد الكريب من الأكلات المميزة والمحببة لدى الكبار والأطفال، وتريد ربات المنزل دومًا أن تبدع فيه لأبنائها، لذا تريد إعداده بطريقة سهلة، لهذا يقدم لكم «الوطن»، طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل بطريقة سهلة ومميزة.

طريقة عمل الكريب الحلو

ونقدم طريقة عمل الكريب الحلو على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، الذي قدمته من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» بطريقة اقتصادية:

كوب دقيق.

بيضة.

نصف كوب لبن.

نصف كوب من الماء.

ربع ملعقة فانيليا.

ملعقتان زبدة.

طريقة التحضير

في وعاء مناسب ضعي البيض مع الدقيق.

قلبيهم جيدًا بمضرب البيض.

ضيفي اللبن والماء بشكل تدريجي مع التقليب.

ضيفي الملح والزبدة وقلبيهم جيدًا.

ضعي مقلاة مسطحة على النار بها ملعقة زيت.

ضعي بها ربع كوب من الخليط ووزعيه بالتساوي.

اتركيه على النار حتى ينضج.

قلبيه على الجانب الآخر حتى ينضج.

ارفعيه من على النار.

احشي الكريب بالعديد من الحشوات المختلفة.

طريقة أخرى لعمل الكريب الحلو

المقادير

كوب لبن.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

بيضة.

فانيليا

زبدة.

قطع من الفواكه.

شوكولاتة.

طريقة التحضير

ضعي الشيكولاتة في وعاء على النار حتى الذوبان.

ضعي جميع المقادير في الخلاط.

اضربيهم جيدًا حتى التجانس.

استخدمي طاسة من التيفال وسخنيها جيدًا.

ادهنيها بقليل من الزيت.

ضعي الخليط في الطاسة.

ثم قلبيه على الوجه الآخر لمدة دقيقة.

اخرجيه على طبق وعيدي نفس الخطوات حتى الانتهاء من الكمية.

جهزي النوتيلا وضيفي قطع الفواكه حسب الرغبة.

افردي الكريب وضعي النوتيلا فوقها.

ضيفي الفواكه المقطعة مسبقًا.

ضعي في الطاسة حتى النضج.

طريقة عمل الكريب الحلو بالنوتيلا

المقادير

فراولة.

موز.

جبنة كريمي.

عجينة كريب.

طريقة الحشو