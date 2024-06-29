كاتب صحفي: تغيير الهوية الوسطية للمجتمع المصري السبب المركزي لثورة يونيو

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس مجلة السياسة الدولية، إنّ السبب المركزي لاندلاع ثورة يونيو المجيدة، هو تغيير الهوية الوسطية للمجتمع المصري، مشيرا إلى أنه في فلك هذا السبب الرئيسي ثمة مجموعة من العوامل الأخرى التي ساعدت على تأجيج الأوضاع، على مدار الفترة من 28 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2013.

«قمحة»: الإخوان لا يمتلكون القدرة لقيادة مصر

وأضاف «قمحة»، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «من استهدف هذا الإقليم وهذه الدولة، وظف مجموعة أدوات وخلق فواعل دون الدول، وهذه الفواعل بدأت تتحرك كتنظيمات إرهابية وتنظيمات عابرة للحدود، وتنظيمات من قلب الدول ضغطت على الدول، واكتسبت شرعية».

وأشار إلى أنه «عندما حكم الإخوان مصر، توسم الشعب فيهم خيرا، وكانوا يقولون امنحوهم الفرصة لأنهم ناس غلابة، لكن جماعة الإخوان انعدم فيها القيادات والقدرة على إدارة دولة بحكم مصر، واكتشف المصريون أنهم لا يملكون القدرة على القيادة على الأرض والتوجيه، وانكشف مشروع النهضة والإحراج الدبلوماسي الذي تعرضت له الدبلوماسية المصرية، في أكثر من إهانة للقاءات خارجية».