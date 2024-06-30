خدمات تقدمها البنوك «أونلاين» خلال الإجازة.. مصالحك مش هتتعطل

أعلن البنك المركزي المصري أن اليوم الأحد 30 يونيو، إجازة رسمية في البنوك المصرية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث من المقرر أن تعطل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عملها.

ورغم تعطيل العمل في البنوك اليوم، فإنها توفر العيد من الخدمات للمواطنين أونلاين أو من خلال ماكينات الصراف الألي لتسهيل الكثير على المواطنين خلال فترات الإجازة.

وتستعرض «الوطن » في السطور التالية أبرز الخدمات التي توفرها البنوك أونلاين خلال الإجازات.

خدمات البنوك خلال الإجازات

- إمكانية السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM.

- استخدام المحفظة الذكية للبنك التابع له.

- دفع مستحقات البطاقات الائتمانية.

- إرسال النقود بين الحسابات البنكية من خلال تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري أو تطبيقات البنوك.

- شراء أو كسر الشهادات والودائع من خلال الموبايل البنكي.

- يمكن مراجعة رصيد الحساب سواء من ماكينات الـATM أو التطبيقات البنكية المتوفرة على الهواتف.

- التواصل مع خدمة العملاء في جميع البنوك.

- متابعة أو تحميل كشف حساب البطاقات الائتمانية والمجمعة.

- صرف الشيكات.

- تحويل الأموال لحسابات خارج البنك.

- سداد أقساط القروض.

ومن المقرر أن تعود البنوك لعمل غدا الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.