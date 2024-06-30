«الأرصاد»: اضطراب الملاحة البحرية بالسواحل الغربية وارتفاع الأمواج لـ2.5 متر

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية، اليوم، على الشواطئ الغربية من البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج ليصل إلى نحو 2.5 متر، خصوصًا على ساحل محافظة مطروح، بسبب زيادة سرعات الرياح التي وصلت إلى 50 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أنّ الأمواج سيصل ارتفاعها إلى نحو 2.5 متر بالشواطئ المفتوحة، لذا حذّرت المصطافين بأخذ الحيطة خلال السباحة أو عند ممارسة أي من الأنشطة البحرية على شواطئ المحافظة.

سرعات الرياح

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ سرعات الرياح اليوم على الشواطئ الغربية للبلاد تتراوح بين 40 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وأنّ ارتفاع حركة الأمواج لأكثر من مترين، وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، اليوم، فهي بين معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، في حين أن اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، في حين أن اتجاه الرياح شمالية غربية.