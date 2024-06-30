عاجل.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.. تقلبات في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد مجموعة من الظواهر الجوية المؤثرة، بدءا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل.

نشاط الرياح

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، في فترات متقطعة، وتعمل على تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت «الأرصاد» من اضطراب الملاحة البحرية، على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط؛ إذ تصل سرعة الرياح إلى 50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 2.5 متر.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأوضحت «الأرصاد الجوية»، أن نسبة الرطوبة ترتفع، وتزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتتراوح بين 80-70% ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تصل إلى 90% على السواحل الشمالية، وتقل تدريجيا على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وبالنسبة لحالة الطقس في الأيام المقبلة، فإنه يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون مائلا للحرارة والرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في الأيام المقبلة

ونوهت «الأرصاد» إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، غدا الأحد، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، خاصة على أغلب الأنحاء، ثم تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى بدءا من يوم الاثنين المقبل، بقيم تصل إلى 3 درجات.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في الأيام المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.