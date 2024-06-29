«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الاثنين المقبل

شهدت درجات الحرارة انخفاضا طفيفا اليوم، ويستمر هذا الانخفاض حتى غدا الأحد ضمن حالة الهدوء النسبي والاستقرار التي تسطير على الطقس، إلا أنها سرعان ما تعاود الارتفاع مرة أخرى يوم الاثنين.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد اعتبارا من بداية شهر يوليو، والذي يعد أصعب شهور الصيف وأكثرها حرارة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يتسبب في ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه ترتفع نسب الرطوبة، وتزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتتراوح بين 8-70% ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تصل إلى 90% على السواحل الشمالية، وتقل تدريجيا على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة يوم الاثنين

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة يوم الاثنين، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.