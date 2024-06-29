«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 30-6-2024، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على أغلب الأنحاء.

اضطراب الملاحة البحرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يصل 2.5 متر، كما تنشط الرياح بأغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة غدا الأحد، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.