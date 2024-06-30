تشنجات مؤلمة وضغط على الأعصاب.. ما أسباب الشعور بالنغزة في الجانبين؟

ألم حاد يصيب البطن والظهر ويؤثر على الجانبين، ويجعل الشخص يشعر بوجع شديد، خاصةً أسفل القفص الصدري مباشرةً، وهي حالة طبية معروفة تُسمى الغرزة أو النغزة الجانبية، ولها العديد من الأسباب إذ أنها تؤثر على الجسم، كما أنها تلزم أحيانًا الرجوع للطبيب المختص وإجراء ما يلزم من فحوصات، فما هي وما الذي يسببها وكيفية الوقاية والعلاج؟.

ما هي الغرزة الجانبية؟

«أشعر بطعنات في جنبي، لم أستطع تحمل الألم»، شكوى تلو الأخرى متكررة من الكثير من المرضى، إلا أنه لا أحد يعرف السبب تلك النغزات، وهو ما أوضحته الدكتورة هايدي فايز، أخصائي طب الباطنة والجهاز الهضمي، موضحة أن ذلك يحدث بسبب نقص وبطء سريان الدم في الجهاز الهضمي مما يسبب تشنجًا مؤلمًا، وإحداث ضغط على الأعصاب خاصةً في المنطقة التي تمتد بين الحبل الشوكي والأضلاع ومنطقة البطن.

وأضافت «فايز»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الشعور بوخزات الجنب تصبح أكثر احتمالية للحدوث خاصةً عند تناول الطعام أو الشراب وبطء الهضم بسبب عدم وجود سوائل أو دم، مضيفه أنه للوقاية من ذلك يجب الانتباه إلى كمية الطعام التي تتناولها وممارسة تمارين رياضية وتناول وجابت خفيفة تساعد في منع الشعور بالألم، والابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالألياف أو الدهون، لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم.

أسباب النغزة الجانبية

وبحسب «live science» المختص في الشؤون الطبية، قد يكون هناك أسباب أخرى عديدة، وهي:

التهاب الزائدة.

الألم الحاد في البطن.

جرثومة المعدة.

الألم العضلي.

متلازمة القولون العصبي.

آلام المسالك البولية.

حصوات المرارة.

اضطرابات الكلى.

علاج الغرزة الجانبية

وأوضحت «فايز» أن العلاج يتمثل في عدة خطوات: