 3 أنواع حلوى تساعدك على التخلص من دهون البطن.. أغربها الجبن القريش بالأناناس

الرغبة في تناول الحلويات يقابلها شعورٌ بالذنب بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إنقاص وزنهم أو يتبعون أنظمة غذائية صحية لا تحتمل السعرات الحرارية العالية التي عادةً ما تُشبّع بها الحلويات.

ولحسن الحظ، هناك بعض الأنواع التي تحقق المتعة بمذاقها اللذيذ دون أن تسبب زيادةً في الوزن، بل على العكس تماما تساعد الجسم في تحسين عملية التمثيل الغذائي والتخلص من دهون البطن.

حلويات صحية تساعد في إنقاص الوزن

الانقطاع عن تناول السكريات لا يعني الاستغناء الكامل عن الحلويات التي تهفو إليها النفوس بين الحين والآخر، ونقدم في السطور التالية طرق تحضير بعض الحلويات التي تعتبر بدائل صحية للوصفات التي يدخل فيها السكر الأبيض وفقاً لموقع «eating well» الذي يفصلها على النحو التالي:

1. فطيرة الشوفان بالتوت الأزرق

تجمع هذه الوجبة الخفيفة بين فوائد الحبوب الكاملة والتوت الغني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وزيادة الشبع، كونها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تزود الجسم بالطاقة اللازمة لأداء مختلف المهام بكفاءة عالية، ويمكن تحضيرها بتوفير المكونات التالية:

- ربع كوب من التوت الأزرق.

- نصف كوب من الماء.

- نصف ملعقة كبيرة عسل.

- نصف كوب من الشوفان.

- ربع ملعقة قرفة.

- نصف ملعقة بيكنج باودر.

- موزة.

- نصف كوب من الحليب.

- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

- وضع التوت والماء في وعاء على النار، وباستخدام ملعقة نقوم بالضغط عليهم قليلا حتى تذوب حبات التوت.

- إضافة العسل إلى الخليط وبعد ذلك الشوفان بعد طحنه في الخلاط.

- إضافة بقية المكونات والتقليب جيدا حتى نحصل على قوام متماسك.

- صب المزيج في صينية أو قوالب وإدخالها في الفرن لمدة نصف ساعة.

2. بارفيه الزبادي اليوناني

تحتوي هذه الحلوى على كمية كبيرة من البروتين و«البروبيوتيك» الداعمة للعضلات، وتساعدك على الشعور بالشبع لمدة طويلة مع تعزيز عملية الهضم والتمثيل الغذائي، ويمكن تحضيرها بتوفير المكونات التالية:

- كوب زبادي.

- نصف كوب شوفان.

- نصف كوب من الحليب.

- كوب فواكه مشكلة.

طريقة التحضير:

- مزج الزبادي مع الشوفان والحليب.

- سكب نصف كمية المزيج في كاسة طويلة.

- وضع نصف كمية الفواكه فوقها.

- إضافة باقي كمية مزيج الزبادي ومن ثم بقية الفواكه.

- ترك الكاسات في الثلاجة لمدة ساعتين قبل أكلها.

3. الجبن القريش بالأناناس

يحافظ المزيج الغريب نوعا ما على كتلة العضلات، ويساعد في تحطيم الدهون من منطقة البطن، فالمعروف عن الجبن القريش أنه يحرق سعرات حرارية أكثر عند هضم البروتين وهو العنصر المتوفر في الأناناس، ولا تحتاج مجهودا في تحضير تلك الحلوى المفيدة.