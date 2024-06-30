أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-6-2024.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 30 يونيو 2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 51.23 جنيه للشراء و51.46 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 51.23 جنيه للشراء و51.57 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

أمام سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.08 جنيه للشراء و13.09 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.08 جنيه للشراء و13.09 جنيها للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.