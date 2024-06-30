انطلاق المقرأة المجودة في مسجد الاستقامة بالجيزة

بدأت، منذ قليل، المقرأة المجودة في مسجد الاستقامة بالجيزة، برئاسة القارئ الشيخ عيد رمضان محمد إسماعيل، وعضوية كل من الشيخ مصطفى السيد عبد النبي محمود، والشيخ شريف عامر عبد الفتاح أحمد، والشيخ عبد الله السيد إبراهيم، والشيخ محمود سليمان السيد، والدكتور ماهر محمد عبد النبي فرماوي، والشيخ محمود أحمد السعيد عبد الحفيظ، والشيخ محمود محمد علي أحمد.

وبدأت مقرأة التلاوة المجودة بإذن الله تعالى من سورة النمل من أول قوله تعالى: ﴿۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦۤ إِلَّاۤ أَن قَالُوۤا۟ أَخۡرِجُوۤا۟ ءَالَ لُوط مِّن قَرۡیَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاس یَتَطَهَّرُونَ﴾ [النمل ٥٦]، إلى قوله تعالى من سورة القصص﴿۞ وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ یَتَذَكَّرُونَ﴾.

الدورات النوعية المتخصصة

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار تطوير عمل وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها لأنشطتها اطلاق معسكر (أبو بكر الصديق) برنامج الدورات النوعية المتخصصة وستكون مدة كل دورة 3 أيام، وهي «دورة علم المواريث»، ودورة قواعد الفقه الكلية»، و«دورة علوم القرآن»، و«دورة مصطلح الحديث» و«دورة الشئون القانونية» للعاملين بالشئون القانونية أوالمالية أوالإدارية، و«دورة الشئون الإدارية» للعاملين بالشئون المالية والإدارية، و«دورة الشئون المالية» للعاملين بالشئون المالية والإدارية.