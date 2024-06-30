تحديث جديد لسعر طن الحديد اليوم في الأسواق

استقر سعر طن الحديد اليوم الأحد 30-6-2024 في الأسواق، إذ سجل سعر طن حديد العلا اليوم نحو 37700 جنيه للطن في أرض المصنع، يشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر حديد عز

- استقر سعر طن حديد عز اليوم عند 40700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر طن حديد العلا اليوم نحو 37700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وبلغ سعر طن حديد بشاي اليوم 40700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد الكومي اليوم مسجلا 38250 جنيها للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم، حيث سجل نحو 38500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد المراكبي اليوم في مصر 38500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين اليوم

- استقر سعر حديد المصريين عند 40600 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.