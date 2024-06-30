أسعار الحديد اليوم الأحد 30-6-2024 في الأسواق للمستهلك

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد 30-6-2024 نحو 37 ألفًا و700 جنيه للحديد الاستثماري، وفق المعلن من الشركات والمصانع وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا شركات ومصانع الحديد عبر منصاتها الإلكترونية.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» تستعرض أسعار الحديد اليوم الأحد 30-6-2024 في الأسواق، وفق آخر تحديث عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

- سعر حديد السويس 40 ألف جنيه للطن بالنسبة للمستهلك، يشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر حديد بشاي 40 ألفًا و100 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد المراكبي 37 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد مصر ستيل 37 ألفًا و900 جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجيوشي للصلب 37 ألفًا و850 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد العلا 37 ألفًا و850 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد المصريين 39 ألفًا و850 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد الكومي 37 ألفًا و950 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجارحي 38 ألفًا و650 جنيهًا للطن من المُستهلك