جهاز الشروق يستجيب لمطالب سكان «دار مصر» ويؤكد تقديم أفضل الخدمات

استجاب محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، لجميع مطالب مجموعة عمل كمبوند دار مصر، مؤكداً العمل على تلافي جميع السلبيات التي تم طرحها، موجهًا رسالة إلى أهالي مدينة الشروق، مؤكداً التزام الجهاز بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وشملت مطالب أهالي كمبوند دار مصر على إعادة تأهيل المسطحات الخضراء، وصيانة المصاعد، وإعادة تأهيل مدخل وبوابات الكمبوند، ومراجعة منظومة النظافة، وإعادة تقييم الشركات العاملة داخل الكمبوند.

وأكد رئيس الجهاز عقد اجتماعات دورية مع أهالي الكمبوند لمتابعة ما يتم إنجازه، وفتح أبواب الجهاز للجميع للاستماع إلى الشكاوى والمقترحات، وشن حملات نظافة مكثفة في جميع أنحاء المدينة، ورعاية المسطحات الخضراء وتدعيمها، ورفع كفاءة الطرق، والحد من المخالفات، مع متابعة شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 15100.