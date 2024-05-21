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جهاز مدينة الشروق يستعد لإجراء قرعة أراضي الرابية

كتب:

أيمن حمزة
02:27 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
قيادات الإسكان بجهاز مدينة الشروق

قيادات الإسكان بجهاز مدينة الشروق

تابع المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق الاستعدادات النهائية لإجراء القرعة العلنية لأراضي الرابية، والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 22-5-2024.

جاء ذلك فى ضوء إعلان جهاز مدينة الشروق المنشور بالجرائد الرسميه بشأن إجراء القرعة العلنية اليدوية الثانية لتسكين حائزي الأراضي بمنطقة الرابية إحد المناطق المضافة للمدينة.

رئيس جهاز الشروق يطمئن على موقع عقد القرعة

واطمئن رئيس الجهاز على موقع عقد القرعة بمقر الجهاز والتجهيزات اللازمة لاستقبال الذين سددوا المقدمات الخاصة والمعلن عن أسمائهم عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك للمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم، طبقاً لشرائح المساحات (209م2 – 276 م2 )، بنطاق منطقة الرابية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن حضور صاحب الطلب بدايةً من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية التسجيل مع غلق باب التسجيل الساعة الثانية عشر ظهرًا لإجراء القرعة.

في سياق متصل، أكد المهندس محمد عبدالمقصود، على استمرار شن الحملات على سيارات بيع المشروبات، وذلك في إطار سلسلة من الحملات المتواصلة لمواجهة العشوائية.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن التحفظ على سيارتين مع تحرير المخالفات اللازمة ضد أصحابهما، والتي تتمثل في مخالفات التعدي على الطريق العام والإشغال حول السيارة، واستخدام السيارة فىي نشاط تجاري وتعمد تعطيل حركة المرور مع تطبيق الغرامات المقررة للمخالفة من سداد الإشغال وتحمل نفقة نقل السيارة بالونش.

وأكد رئيس الجهاز مواصلة الحملات يوميًا، بقيادة المهندس أحمد مكي نائب رئيس جهاز المدينة، للقضاء على العشوائية في مهدها بكل حسم وقوه حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.