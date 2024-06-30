كل ما تريد معرفته عن أسعار وحدات أبراج حدائق أكتوبر.. إليك كراسة الشروط

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسعار وحدات أبراج حدائق أكتوبر «فالي تاورز» التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية للحجز أمام المواطنين الراغبين في تملك شقة سكنية فاخرة كاملة التشطيبات في موقع متميز اليوم ولمدة شهرين كاملين، عن طريق التسجيل على موقع مسكن.

أسعار وحدات أبراج حدائق أكتوبر

وعن أسعار وحدات أبراج حدائق أكتوبر، أكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أنّ سعر المتر في مشروع فالي تاورز 15 ألف جنيه، وأوضحت كراسة الشروط أنّ مساحات الشقق تتراوح بين 96 إلى 101 متر مربع، يجري دفع 150 ألف جنيه جدية حجز، على أن يجري استكمال نسبة 20% من كامل سعر الشقة، فيما يتم دفع نسبة 1% + 0.5% من ثمن الشقة مصاريف إدارية، بينما يتم دفع قيمة 8% من قيمة ثمن الشقة كوديعة صيانة، ليبلغ إجمالي المدفوع من ثمن الشقة عند الإستلام 30% من القيمة الإجمالية من ثمن الوحدة.

وتابعت كراسة الشروط الخاصة بطرح وحدات أبراج أكتوبر، أنّ نظام نظام سداد الـ70% المتبقية على أقساط ربع سنوية كل 3 شهور، يستحق سداد القسط الأول بعد الإستلام بـ3 شهور، فيما سمحت وزارة الإسكان بتقسيط باقي الثمن حتى 7 سنوات.

وبيّنت كراسة الشروط، أنّ سعر الوحدات يتراوح بين مليون و468 ألفا و800 جنيه، إلى مليون و675 ألفا و800 جنيه، حسب المساحة والدور والمميزات التي تتمتع بها الشقة، لافتة إلى أنّ الأقساط الربع سنوية تختلف حسب مدة التقسيط «3 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات»، ويمكن الحصول على نسخة BDF من كراسة الشروط الخاصة بمشروع فالي تاورز.

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