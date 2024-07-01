«الإسكان»: لا يحق للأسرة حجز أكثر من وحدة في مشروع فالي تاورز

كشفت كراسة الشروط الخاصة بشقق أبراج حدائق أكتوبر فالي تاورز، التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية اليوم، تفاصيل الطرح كافة أمام المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية فاخرة مُطلة على أهرامات الجيزة.

شروط متنوعة لحجز شقق فالي تاورز

وحددت الكراسة شروطًا عامة وأخرى مالية، وثالثة عقارية، يلتزم بها المتقدم لحجز شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر المتميزة، وفق آليات الحجز المحددة بالكراسة.

هل يحق للأسرة الواحدة الحصول على أكثر من شقة؟

ونصت الكراسة، على أنّه وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، والقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المكملة والمتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة، لا يحق للأسرة «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة، فيما اعتبر القانون أنّ الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

وتأتي وحدات أبراج حدائق اكتوبر ضمن الإسكان المتميز، كما تتمتع بالعديد من المميزات على النحو التالي:

- تُطل على الأهرامات.

- مُحاطة بحزام من الأشجار.

- التشطيب وفق المواصفات القياسية.

- العمارات بها مصاعد كهربائية «أسانسير».

- قريبة من المتحف المصري الكبير.