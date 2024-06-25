تعديل تركيب 3 قطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية - أسوان»

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» و«القاهرة - أسوان»، في إطار خطة الهيئة بتحديث وتطوير القطاعات، ومنها أسطول الوحدات المتحركة، وإعادة تأهيل وتحديث العربات الإسباني؛ لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.

أولا: اعتبارًا من 1/7/2024

- تعديل تركيب قطار 913 مكيف القاهرة / الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 88 مكيف الإسكندرية / أسوان لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

ثانيًا: اعتبارًا من 2/7/2024

- تعديل تركيب قطار 89 مكيف أسوان/ الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

ثالثًا: اعتبارًا من 3/7/2024

- تعديل تركيب قطار 930 مكيف الإسكندرية / القاهرة لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.