تعديل تركيب 3 قطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية - أسوان»
كتب:
كريم روماني
12:21 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
قطار سكة حديد (أرشيفية)
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» و«القاهرة - أسوان»، في إطار خطة الهيئة بتحديث وتطوير القطاعات، ومنها أسطول الوحدات المتحركة، وإعادة تأهيل وتحديث العربات الإسباني؛ لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.
أولا: اعتبارًا من 1/7/2024
- تعديل تركيب قطار 913 مكيف القاهرة / الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.
- تعديل تركيب قطار 88 مكيف الإسكندرية / أسوان لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.
ثانيًا: اعتبارًا من 2/7/2024
- تعديل تركيب قطار 89 مكيف أسوان/ الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.
ثالثًا: اعتبارًا من 3/7/2024
- تعديل تركيب قطار 930 مكيف الإسكندرية / القاهرة لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.