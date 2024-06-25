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تعديل تركيب 3 قطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية - أسوان»

كتب:

كريم روماني
12:21 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
قطار سكة حديد (أرشيفية)

قطار سكة حديد (أرشيفية)

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» و«القاهرة - أسوان»، في إطار خطة الهيئة بتحديث وتطوير القطاعات، ومنها أسطول الوحدات المتحركة، وإعادة تأهيل وتحديث العربات الإسباني؛ لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.

أولا: اعتبارًا من 1/7/2024

- تعديل تركيب قطار 913 مكيف القاهرة / الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 88 مكيف الإسكندرية / أسوان لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

ثانيًا: اعتبارًا من 2/7/2024

- تعديل تركيب قطار 89 مكيف أسوان/ الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

ثالثًا: اعتبارًا من 3/7/2024

- تعديل تركيب قطار 930 مكيف الإسكندرية / القاهرة لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.