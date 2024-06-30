الإسكان: بناء 2130 عمارة وفقا للنموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديد

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء وتنفيذ شقق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث يجري بناء عمارات الإسكان بالنموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديد بعدد 109 عمارات تشمل 2130 وحدة سكنية، بنسبة بناء بلغت 35% حتى الآن.

وأكدت الوزارة، على أنه يجري أيضًا بناء عمارات «النموذج الأخضر» بالمبادرة بمنطقة الخدمات الإقليمية بعدد 90 عمارة بها 1842 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 35%، فيما يجري متابعة تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الأعمال الجارية بالمدينة، والانتهاء منها طبقاً للمواصفات قبل تسليمها للسكان.

تنفيذ ورفع كفاءة البنية التحتية

وأكد بيان صادر عن وزارة الإسكان، أنه يجري حاليًا، تنفيذ الوحدات السكنية وفقًا للمخططات الزمنية الموضوعة، للإنتهاء من كافة الإنشاءات والتسليم في المواعيد المحددة، فيما شدد وزير الإسكان على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا للكفاءة المطلوبة وبأعلى جودة.

وفي السياق، تستكمل الوزارة، أعمال البنية التحتية للعديد من المدن الجديدة، ورفع كفاءة المرافق والخدمات ورصف الطرق وإجراء إصلاحات في خطوط الغاز الطبيعي وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي، وترميم ورفع كفاءة الطرق، لتوفير سبل الراحة لسكان المدن الجديدة.