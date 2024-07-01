أدعية يُستجاب لها في لمح البصر.. منها دعاء يونس عليه السلام

يعد الدعاء أحد أفضل وسائل التواصل مع الله، ويؤمن المسلمون بأن هناك أدعية معينة يُستجاب لها بسرعة، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» بعض الأدعية ذات التأثيرًا السريع، وذلك بناءً على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.

أدعية يُستجاب لها في لمح البصر

- دعاء يونس عليه السلام: من أشهر الأدعية التي يُستجاب لها بسرعة هو دعاء يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له».

- دعاء الاستفتاح: يُستحب بدء الصلاة بدعاء الاستفتاح، والذي يعتبر من الأدعية المستجابة، من أمثلة هذا الدعاء: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

- دعاء الكرب: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم».

- دعاء الحاجة: عند الحاجة إلى شيء معين، يُستحب الدعاء بهذه الكلمات: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد».

- الدعاء عند السجود: يعتبر السجود من أقرب الأوقات التي يكون فيها العبد قريبًا من الله، ولذلك يُستحب الدعاء فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء».

لذا وجب على المسلم، أن يوقن أن الدعاء هو وسيلة المؤمن للتواصل مع الله واللجوء إليه في كل الظروف، مع الثقة التامة بأن الله يسمع ويستجيب لدعاء عباده المؤمنين.