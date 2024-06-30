نورا علي: 30 يونيو نقطة تحول تاريخية في مسار السياحة المصرية

هنأت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

وقالت نورا علي، في بيان، إن ثورة 30 يونيو كانت بداية للإصلاح والنهوض بكل شيء في مصر، وشهادة ميلاد وتحول وانطلاقة جديدة لقطاع السياحة على وجه الخصوص.

وأضافت أن قطاع السياحة قبل 30 يونيو عاني الأمرّين، وكانت مؤشراته تسير باتجاه سلبي وتراجعت معدلات نموه بشكل كبير، كما انخفضت مكانته على خريطة السياحة العالمية، ومن ثم خسارة مصر رافدًا من أهم روافد العملة الصعبة.

تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة

وأشار إلى أنه عقب 30 يونيو توافرت الإرادة السياسية للاهتمام بالسياحة واستعادة دورها ومكانتها الاقتصادية، مؤكدةً أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة بوضع أسس علمية وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة التنافسية العالمية.

الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو

وشددت على ضرورة مواصلة العمل الوطني الجماعي للحفاظ على مكتسبات ثورتنا والمضي قدمًا نحو بناء مزيد من قواعد الجمهورية الجديدة التي باتت معالمها تظهر بوضوح أمام العالم لنبني لأجيالنا القادمة مستقبلًا مشرقا يليق بعزيمة وإرادة المصريين.

وتابعت: «كل عام ومصر وشعبها في سلام وأمان وخير وازدهار.. وحفظ الله جيشنا الوطني ورجال شرطتنا الأبطال من كل مكروه وسوء.. ودامت مصر رمز العزة والفخر والاعتزاز».