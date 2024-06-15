جامعة بنها تنجح في محو أمية 1499 مواطنا بدورة أبريل 2024

كشف الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن نجاح الجامعة في محو أمية 1499 مواطنا، وفقاً لنتائج دورة أبريل 2024، التي أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

استغلال إمكانات جامعة بنها

وأكد «الجيزاوي» في بيان، أن المشروع يأتي ضمن «التأكيد على استغلال إمكانات جامعة بنها والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك في إطار دورها لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان (مصر بلا أمية) تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)».

ملف محو الأمية

وأشار إلى أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتمامًا كبيرًا، وتتولى تنفيذ المشروع، وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية مواطني محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة حريصة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، والتي تشارك فيها الجامعة بكلياتها المختلفة.

وأشار في بيان، إلى أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانًا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية، وعلى رأسها أزمة الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.