رئيس جامعة بنها لطلاب الحاسبات المتأهلين لهاكاثون «WE Innovate»: ندعم الابتكار

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لتأهلهم للمرحلة النهائية فى هاكثون WE Innovate للعام الثاني على التوالي، والذي أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات، تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERET.

دعم الطلاب المبتكرين والنوابغ

وأكّد الجيزاوي في بيان له اليوم أن الجامعة حريصة على دعم الطلاب المبتكرين والنوابغ في مختلف المجالات.

وقال كرم جودة عميد الكلية أنَّ فريق الكلية ضم طلاب المستوى الرابع برنامج أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية، مشيرًا إلى أنَّه من بين أكثر من 500 متسابق صعد الفريق (Security Geniuses) الممثل باسم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى المرحلة النهائية وأصبح من ضمن أفضل 12 فريقا.

وأوضح أن الفريق ضم كل من أروى فكري، ورضوى خالد، وآلاء عبدالظاهر، ونورالدين وليد، وسيف الدين ياسر، وسعد الدين ياسر، ومصطفى خالد، وجورج طارق بمشروع توليد إخفاء المعلومات وتشفيرها والكشف عنها Steganography Generation and Detection، تحت إشراف أحمد طه منسق برنامج أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية ورئيس قسم علوم الحاسب، إذ يهدف المشروع إلى حماية المعلومات عن طريق إخفائها وتشفيرها في جميع أنواع الملفات مع الكشف عنها.

هاكاثون WE Innovate للأمن السيبراني واحدا من المبادرات التي تشكل برنامج WE Innovate الذي تنفذه المصرية للاتصالات لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتم تصميم هذا البرنامج لتعزيز الابتكار والتعاون والإبداع في مجال أمن المعلومات عن طريق جذب قادة الصناعة والشركات الناشئة والباحثين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وقد شارك فى الهاكثون أكثر من 500 متسابق من 40 فريقا في مجالات مختلفة مثل: «IoT Security - Cyber Threats Detection - and Prevention - Compliance Software Security - Endpoint Protection - AI in Cybersecurity - Cybersecurity Educational Games».