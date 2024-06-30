مصر تعانق الذهب والبرونز بختام بطولة العالم للخماسي الحديث.. ماذا حدث؟

على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اختتمت فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين، التي شهدت تألقا مصريا مُبهرا إذ حصدت القاهرة خلالها 6 ميداليات زينت رقبة أبطالنا بألوان الذهب والفضة والبرونز.

برونزية ختامية لفريدة ومازن

في ختام البطولة، حصد الثنائي المصري فريدة خليل ومازن شعبان الميدالية البرونزية لمنافسات التتابع المختلط بعد منافسة قوية جمعا خلالها 1347 نقطة، ليحتلا المركز الثالث خلف ثنائي فرنسا لويزون كاسالي وفيجو لافيلا المتوجين بالذهبية برصيد 1358، والثنائي الألماني ايزير دونتا وتيم لي بالمركز الثاني.

مصر تتألق بألوان الذهب والفضة

لم يقتصر الإنجاز المصري على الميدالية البرونزية، بل تألق أبطالنا في فئات أخرى، فحصد معتز وائل ذهبية فردي الناشئين برصيد 1544 نقطة محطما الرقم العالمي، بينما نال مصطفى أبو عامر الفضية في نفس الفئة برصيد 1530 نقطة.

كما حصدت مصر ذهبية فرق الرجال بمجموع نقاط بلغ 4572 للثلاثي معتز وائل ومصطفى أبو عامر ومازن شعبان، بالإضافة إلى برونزية فردي الناشئات من خلال فريدة خليل برصيد 1370 نقطة، وذهبية تتابع السيدات عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر بـ1241 نقطة.

تحطيم أرقام قياسية

لم تقتصر إنجازات أبطالنا على الميداليات، بل شهدت البطولة تحطيم أرقام قياسية عالمية، حيث حطمت فريدة خليل الرقم العالمي في مسابقة الموانع بزمن 32.41 ثانية، بينما حطم مواطنها مصطفى أبو عامر رقم الموانع العالمي مسجلاً 22.51 ثانية.

تقدير دولي لمدرب مصري

لم يقتصر الإنجاز على اللاعبين بل نال ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد المصري للخماسي الحديث جائزة أفضل مدرب في منافسات نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم، تقديرا لجهوده المتميزة ودوره في إعداد أبطال مصر.

بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين إنجاز تاريخي لمصر، إذ شهدت تألقا لا مثيل له للاعبين المصريين، وحصدوا 6 ميداليات، وخرجوا حاملين لقب بطل العالم في فرق الرجال، بالإضافة إلى تحطيم أرقام قياسية عالمية.