احذر 4 عادات خاطئة تضر مكيف السيارة.. إحداها قد تسبب انفجاره

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد الاعتماد على مكيف السيارة لخلق جو بارد ومريح في أثناء القيادة، إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة التي يمكن أن تتسبب لحدوث مشكلات في مكيف السيارة تصل أحيانًا إلى الانفجار.

4 عادات خاطئة تضر مكيف السيارة

وبحسب ما ورد على موقع «car and bike»، فإن هناك بعض العادات الخاطئة التي يمكن أن تضر مكيف السيارة، بل وقد يصل الضرر إلى الانفجار:

1- إهمال الصيانة الدورية:

تعد الصيانة الدورية من أهم العوامل التي تضمن سلامة مكيف السيارة؛ لذا يجب تنظيف المرشحات والملفات بانتظام، والتأكد من عدم وجود أي تسريبات في خطوط الغاز، وفحص الضاغط ومكونات الجهاز الأخرى بشكل دوري.

2- التجاهل للعلامات التحذيرية:

قد تصدر عن مكيف السيارة بعض العلامات التحذيرية التي تدل على وجود مشاكل، مثل: (صدور أصوات غريبة - ضعف برودة الهواء - ظهور تسريبات - انبعاث رائحة كريهة - ارتفاع ضغط غاز التبريد)، وفي حال ظهور أي من هذه العلامات، يجب التوجه فورًا إلى ميكانيكي مختص لفحص الجهاز وإصلاحه.

3- استخدام غاز تبريد غير مناسب:

يجب استخدام نوع غاز التبريد المخصص للجهاز، مع التأكد من شرائه من مصدر موثوق، وأيضًا ألا تزيد نسبة الغاز عن الكمية المسموح بها، حيث من الممكن أن تؤدي إلى انفجار المكيف.

4- التوصيل بشبكة كهرباء غير مستقرة:

يجب توصيل مكيف السيارة بشبكة كهرباء مستقرة، مع استخدام واقٍ من الارتفاع المفاجئ في الجهد.