تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان 2024.. يشمل مختلف الشرائح

تُعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات خلال الأيام الجارية، تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان 2024، تباعًا إذ أعلنت أمس فتح حجز 984 شقة بمشروع « valley towers » بحدائق أكتوبر، فيما تستعد لفتح حجز شقق الإسكان التعاوني خلال أيام قليلة، محددة الـ10 من يوليو الجاري موعدًا لفتح حجزها، فيما تواصل استكمال بناء وتجهيز شقق الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، في العديد من المدن المختلفة، مؤكدة أنه سيجري قبل انتهاء العام 2024، تسليم شقق كل الإعلانات السابقة.

الطرح الجديد لشقق الإسكان 2024

شمل الطرح الجديد لشقق الإسكان 2024، فتح باب حجز شقق أبراج حدائق أكتوبر « valley towers »، أمس الأحد 30 يونيو، ويستمر باب حجز الـ984 شقة مفتوح أمام المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية متميزة تُطل على الأهرامات، لمدة شهرين منذ تاريخ فتح الحجز، وجاءت الشقق السكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 96 و101 متر مربعًا، يتراوح سعرها بين مليون و468 ألفا و800 جنيه، إلى مليون و675 ألفا و800 جنيه، حسب المساحة والدور والمميزات التي تتمتع بها الشقة، لافتة إلى أنّ الأقساط الربع سنوية تختلف حسب مدة التقسيط «3 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات».

طرح شقق الإسكان التعاوني 2024

وفي سياق الطرح الجديد لشقق الإسكان 2024، حصلت الوطن على كراسات الشروط الخاصة بطرح شقق الإسكان التعاوني خلال أيام قليلة من الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان في 5 مدن جديدة هي «القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، السويس»، إذ حددت الوزارة الـ 10 من يوليو الجاري موعدًا لطرحها للحجز أمام المواطنين، وعن مواصفاتها جاءت كالتالي:

- 28 عمارة + 164 شقة.

- الشقق نصف تشطيب.

- التقسيط على مدد تتراوح من 3 إلى 7 سنوات.

- أبواب العمارات من الحديد المشغول.

- الواجهات الخارجية للعمارات كاملة التشطيب بدهانات عالية الجودة.

- مداخل العمارات والسلالم من الرخام.

- فتحات الشبابيك والبلكونات من الألومينيوم عالي الجودة

وأكدت كراسات الشروط الخاصة بطرح الإسكان التعاوني المنتظر خلال أيام، أنه سيجري بنظام القُرعة العلنية بعد غلق باب الحجز أمام المواطنين، على أن يتم إجراء القرعة في الساعة 12 ظهرًا يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر المقبل، بقاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهو الأمر نفسه الذي يحدث في شأن شقق حدائق أكتوبر.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيجري تسليم كافة الشقق بكل الإعلانات السابقة قبل انتهاء عام 2024، بما في ذلك شقق الإعلان الثامن لمدينة بور فؤاد التي كانت مُستثناه، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على الانتهاء منها لتسليمها قريبًا.

وأوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه جرى بناء 25 ألف شقة سكنية ضمن «الإسكان الأخضر»، فيما يجري بناء 25 ألف شقة أخرى، ليصل عدد شقق الإسكان الأخضر إلى 50 ألف شقة، في المدن التالية:

- مدينة العاشر من رمضان.

- مدينة أسوان الجديدة.

- مدينة العبور الجديدة.

- مدينة حدائق أكتوبر.

- مدينة حدائق العاصمة شرق القاهرة.

وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي، مبادرة «العمارة الخضراء» ضمن «الإسكان الأخضر»، مع جهات محلية ودولية، لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة في مدن مختلفة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 50%، فيما تتمتع التجمعات السكنية بانتشار الأشجار والنباتات، كما تساعد المواد المستخدمة في عملية البناء في توفير الطاقة.