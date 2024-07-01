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نجل محمد هنيدي يؤدي مناسك العمرة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:04 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
محمد هنيدي ونجله

محمد هنيدي ونجله

نشر أحمد هنيدي نجل الفنان محمد هنيدي مجموعة صور، في أثناء تأدية مناسك العمرة رفقة والدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلق نجل محمد هنيدي على الصور قائلًا: «الحمد لله».

فيلم محمد هنيدي الجديد

يعيش الفنان محمد هنيدي حالة من الانتعاش السينمائي، إذ من المقرر أن يبدأ تصوير فيلمه الجديد الإسترليني، وعمل آخر لم يعلن عن اسمه حتى الاَن.

فيلم الجواهرجي

وينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي بجميع دور السينما في مصر والوطن العربي، بعد أن انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، إذ يدور أحداثه حول في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

ويشارك في بطولة العمل عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم منى زكي، وأحمد صلاح السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبدالرسول، وأحمد حلاوة.

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