3 أسرار طبيعية للتحكم في الشهية وخسارة الوزن بذكاء.. تجنب المياه الفوارة

يعاني البعض من صعوبة التعامل مع الشهية المفتوحة وعدم قدرتهم على تقليل كمية الطعام التي يتناولونها يوميًا، وقد يعود ذلك إلى شعورهم الشديد بالجوع في أوقات مختلفة من اليوم، مما يفسد أي نظام غذائي أو حمية يتبعونها، لذا هناك طرق طبيعية يمكن للشخص اتباعها لتقليل الرغبة في تناول الطعام والحفاظ على نظامهم الغذائي.

3 طرق صحية للتحكم في الشهية

يوجد أكثر من طريقة طبيعية للتحكم في الشهية تقليل كميات الطعام لتفادي الإصابة بالسمنة، ولكن الدكتورة مارفي نمر علام، استشاري التغذية العلاجية، أوضحت أفضل ثلاث طرق لتقليل تناول الطعام والحفاظ على النظام الغذائي، منها:

بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان في الماء، تؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع كونها من مصادر البروتين والدهون، وتمنع الإفراط في تناول الطعام، وتحتوي كل ملعقتين كبيرتين من البذور السوداء الصغيرة على 4.7 جرام من البروتين، و10 جرامات من الألياف و9 جرامات من الدهون الصحية، حسبما أكّدت «مارفي» لـ«لوطن».

هناك أوقات عديدة لتناول بذور الشيا خلال «الرجيم» لتحقيق أقصى استفادة منها، بما في ذلك تناولها بين الوجبات عند الشعور بالجوع في منتصف اليوم، وأيضًا قبل النوم، لأنها تقلل الشهية ليلًا، مع حظر استخدامها للأشخاص الذين يعاونون من الحساسية، وفقًا لاستشاري التغذية العلاجية.

المياه الفوارة

المياه الفوارة هي مياه طبيعية مكربنة تلعب دورًا في الشعور بالشبع بشكل أسرع، لذا فهي تساعد الأشخاص في أثناء «الرجيم» لأنها تؤدي إلى إنقاص الوزن، كما تساعد على الهضم بعد تناول الوجبات الدسمة، وتعتبر بديلاً صحيًا للمشروبات الغازية، إذ لا تحتوي على السكر، ورغم فوائدها الكبيرة فإن استشاري التغذية العلاجية نصحت الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي بعدم تناول المياه الفوارة، لأنها قد تتسبب في الانتفاخ والغازات، لذا من الأفضل تجنبها.

الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف من أهم المصادر التي تشعرنا بالشبع، لأنها تؤدي إلى امتلاء جزء كبير من المعدة وتبطئ حركة انتقال الطعام إلى الأمعاء، كما تساعد في الحفاظ على مستوى سكر الدم، لبطئها امتصاص النشويات والسكريات، مما يحد من ارتفاع الأنسولين في الدم الذي يمنع تكسير الدهون، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن، حسبما أوضحت استشاري التغذية العلاجية.

وفي الوقت ذاته، حذّرت الدكتورة «مارفي» من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها يمكن أن تسبب اضطرابات في الهضم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي باستمرار.