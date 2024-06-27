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كيف تتغلب على تورم الوجه في الصيف؟.. 3 طرق طبيعية فعالة

كتب:

محمود العزبة
10:38 ص | الخميس 27 يونيو 2024
تورم الوجه

تورم الوجه

وجهٌ منتفخ ومتورم يعاني منه بعض الأشخاص بعد الاستيقاظ من النوم، ربما يستمر لعدة ساعاتٍ دون معرفة السبب، والذي يكون عادةً بسبب السهر وعدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، إلا أن تكرار تورم الوجه خلال فصل الصيف ربما يشير إلى بعض المشاكل الصحية التي يمكن علاجها.

 

تورم الوجه فور الاستيقاظ من النوم

حلول وتدابير منزلية بسيطة يمكنها المساعدة في حل مشكلة انتفاخ الوجه فور الاستيقاظ من النوم، والتي يمكن أن تحدث بسبب تراكم السوائل في الجسم نتيجة الإفراط في تناول الأملاح أو المعاناة من الحساسية تجاه بعض فواكه الصيف، بحسب الدكتور محمد باشا استشاري الأمراض الجلدية الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تكرار حدوث المشكلة أمرا طبيعيا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة التي تزيد من تمدد الأوعية الدموية وتدفق الدم خلالها، ويمكن للكمادات الباردة المساعدة في تخفيف تهيج البشرة وانخفاض التورم، كما أن غسل الوجه بالماء البارد يعمل أيضا على حل المشكلة.

 

طرق إضافية لحل المشكلة

تدليك الوجه بالزيوت العطرية أو الكريمات المرطبة لمدة 5 دقائق تعمل على تنشيط حركة الأوعية الدموية وبالتالي علاج تورم الوجه خلال فصل الصيف، وفقا لمجلة «Style Book»، التي أضافت أن وضع قناع الكافيين أو ماسك القهوة يعمل على تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد، فضلا عن استخدام ضمادات العين أو الكريمات التي تحتوي على حمض «الهيالورونيك» والتي تعمل على إزالة التورم بالوجه.

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بقلم محمود العزبة